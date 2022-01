Aronia, un fruct foarte bogat in nutrienti, antioxidanti si vitamine, este valorificata integral si transformata in batoane energizante si suc natural. Dupa stoarcere, sucul este pompat in tancurile de pasteurizare, iar coaja si pulpa ajung intr-un uscator, apoi intr-o presa. Produsele pastreaza calitatile nutritive ale fructului si nu contin zahar.