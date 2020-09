Bătăușa, din comuna Vânători, s-a ales cu dosar penal In cursul zilei de ieri, 08 septembrie a.c., avand in vedere imaginile aparute in spațiul public pe o rețea de socializare, din care reiese ca doua tinere s-au agresat fizic, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Poliție Județean Mureș s-au sesizat din oficiu, demarand verificarile cu privire la aceste aspecte. Astfel, in urma cercetarilor efectuate de polițiștii Secției de Poliție... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

