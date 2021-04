Un numar de 36 de persoane si-au depus candidatura pentru functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, informeaza USR PLUS prin intermediul unui comunicat. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor a fost 1 aprilie si urmeaza sa se desfasoare mai multe etape de selectie, astfel incat pe 26 aprilie sa fie prezentata lista scurta de candidati Aliantei USR PLUS. Din cei 36 de candidati, 15 vor merge mai departe in faza de interviuri. Potrivit sursei citate, procesul de selectie, derulat de echipele Stein & Partner si Hart Consulting, contine mai multe etape,…