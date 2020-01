Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au ajuns la spital in urma unei batai generalizate care a izbucnit la sfarsitul petrecerii de Revelion la un hotel din Baia Mare, fiind necesara interventia a zeci de politisti, a trei ambulante si a unui echipaj SMURD.

- Pe fondul consumului de alcool, 15 barbați s-au batut intr-un hotel din Baia Mare aproape de finalul petrecerii de Revelion, potrivit Antena 3. Firma de securitate nu a mai facut fața scandalului și a chemat poliția in ajutor. La fața locului s-au deplasat 10 echipaje de poliție, ambulanțe și echipaj…

- Goana pentru cadouri poate provoca traume. 12 oameni au primit ingrijiri medicale, iar alti cinci au fost transportati la spital, in momentul cand s-au inghesuit sa prinda promotia organizata de un centru comercial din orasul australian Sydney.

- Marti seara, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Campului din orasul Baia Sprie. Cercetarile efectuate au relevat ca un barbat de 35 de ani, din Bucuresti, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Baia Sprie, a efectuat un viraj la stanga in momentul in care…

- Un aradean in varsta de 32 de ani a fost oprit in trafic de oamenii legii, fiind banuit ca ar avea legaturi cu traficul de droguri. In urma controlului... The post Un barbat din vestul țarii se plimba cu drogurile in mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit Politiei Romane, femeia era data in urmarire internationala, fiind clasificata in categoria "most wanted", dupa ce a fost condamnata definitiv de Tribunalul Hunedoara la o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru omor calificat. Astfel, femeia este acuzata ca, in noaptea de 15 spre 16 septembrie…

- Tanarul de 26 de ani a atacat victima, in varsta de 48, intr-un local din Tomnatic. Aveau conflicte mai vechi, iar in momentul in care au inceput sa se certe, cel tanar a pus mana pe o sticla și l-a lovit cu ea in cap pe barbatul de 48 de ani. Sticla s-a spart, iar unul dintre cioburi l-a taiat pe…

- Scene de groaza in Gara de Sud din Timișoara. Un barbat a ajuns pe șine, sub roțile unui utilaj feroviar. The post Incident de groaza in Gara de Sud din Timișoara. Un barbat a fost ranit grav appeared first on Renasterea banateana .