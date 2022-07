Bătaie la un spectacol Mickey Mouse O cearta care parea banala s-a transformat miercurea trecuta intr-o adevarata batalie la Disneyworld din Orlando, Florida. S-a intamplat in zona Fantasyland, in spatele Castelului Cenușaresei și in fața atracției Zborul lui Peter Pan. Bataușii sunt membri a doua familii care așteptau la rand sa intre la un spectacol Mickey Mouse. Unul dintre ei și-a dat seama ca a lasat telefonul pe scuter și a plecat sa-l ia. Cand s-a intors, cealalta familie ii luase locul și nu a vrut sa revina mai in spate, unde era. Așa ca au inceput impingerile. De la ele, s-a ajuns la bataie. Imaginile au fost surprinse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel (48 de ani), managerul lui Chelsea, n-a suportat eșecul umilitor cu Arsenal (0-4), semnat de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka și Sambi Lokonga și a criticat atitudinea jucatorilor sai, singurul scapat fiind fundașul Kalidou Koulibaly (31 de ani), noua achiziție a londonezilor.…

- Trei adolescente s-au luat la bataie, cu pumni și picioare, intr-un parc din Orbeasca, județul Teleorman, potrivit News.ro. Intreaga scena a fost surprinsa de un martor care nu a intervenit pentru a aplana conflictul ci a filmat in continuare și apoi a postat videoclipul pe internet.Bataia ar fi avut…

- Trei adolescente s-au incaierat intr-un parc din localitatea Orbeasca, lovindu-se cu pumnii si picioarele si tarandu-se pe asfalt una pe alta. Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal dupa ce imagini cu bataia au fost postate pe internet. Bataia a avut loc seara zilei de 10 iulie, in jurul orei…

- O fetița de zece ani din SUA este anchetata dupa ce a impușcat mortal o femeie care se certa cu mama ei, a transmis Departamentul de Poliție din Orlando, informeaza Digi24. Copilul a fost plasat in custodia Departamentului pentru Copii și Familii din Florida, potrivit poliției. Procurorul Monique H.…

- Numarul crimelor din SUA a explodat in ultima perioada, iar cea mai recenta este cea comisa de un copil de 2 ani, in Florida. Potrivit primelor informații, baiețelul a fost lasat nesupravegheat, iar inevitabilul s-a produs. Pe 26 mai, Poliția s-a deplasat la casa victimei de langa Orlando, in centrul…

- Intr-o actiune colectiva depusa la Curtea Cancelariei din Delaware, Fondul de pensii al politiei din Orlando a declarat ca legea din Delaware interzice o fuziune rapida, deoarece Musk a avut acorduri cu alti mari actionari Twitter, inclusiv consilierul sau financiar Morgan Stanley si fondatorul Twitter,…