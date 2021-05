Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Minsk au acuzat miercuri Franta de ''piraterie aeriana'' pentru ca a refuzat intrarea in spatiul sau aerian a unui avion din Belarus care efectua o cursa Minsk-Barcelona, relateaza AFP. ''Acesta este un fapt absolut scandalos si un act imoral. Sincer, este…

- Autoritatile de la Minsk au acuzat miercuri Franta de ''piraterie aeriana'' pentru ca a refuzat intrarea in spatiul sau aerian a unui avion din Belarus care efectua o cursa Minsk-Barcelona, relateaza AFP. ''Acesta este un fapt absolut scandalos si un act imoral. Sincer, este practic piraterie…

- Prestige Tours, parte din consorțiul turc Caly Goup, a anunțat ca incepand din 2 iunie incep cursele spre Antalya cu charter saptamanal de pe Aeroportul Internațional Craiova. Astfel, cursa inaugurala va avea loc in data de 2 iunie cu o aeronava BOEING 737-800 ce aparține companiei aeriene Corendon…

- Pasagerii unei curse WizzAir de la Satu Mare la Londra au fost evacuati de urgenta de la bordul aeronavei, chiar inainte de decolare, dupa ce la bord s-a simtit miros de combustibil. Pasagerii au povestit ca imbarcarea s-a facut cu mare intarziere, cu 55 de minute mai tarziu fața de ora la care era…

- Romanii vor putea circula pe timp de noapte fara restricții și vor putea renunța la purtarea maștii in spațiile deschise incepand cu 15 mai. Anunțul a fost facut chiar de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis intr-o conferința de presa: „Am pregatit un calendar cu masuri de relaxare, care cuprinde…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in urma cu puțin timp in urma ca vom avea o relaxare pas cu pas, fiind elaborat calendarul cu acești pași pana pe 1 septembrie. De la 15 mai nu mai este obligatorie masca in aer liber cu cateva excepții „Din 15 mai se elimina portul maștii la exterior cu cateva…

- Cele mai multe cabine ale companiilor aeriene arata similar, cu randuri de scaune strans concepute pentru a maximiza capacitatea pasagerilor. Este rentabil, dar nu creativ. Crystal Cabin Awards, pe de alta parte, indraznesc sa viseze la o cabina aeriana inspirata de cafenelele Starbucks. Premiile, care…

- UPDATE Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune, dupa ce a fost fotografiat fara masca de protecție pe holurile Parlamentului, ca și-a dat jos masca pentru a fi auzit mai bine intr-o conferința video și pentru ca ii era sete: „fara indoiala, am greșit și toate criticile sunt justificate”. „Eram intr-o…