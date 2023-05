Stiri pe aceeasi tema

- Un delegat ucrainean l-a lovit cu pumnul in fața pe un delegat rus in timpul unei reuniuni a națiunilor de la Marea Neagra din capitala Turciei, Ankara, joi, dupa ce steagul ucrainean i-a fost smuls pentru a nu aparea pe fundalul unui interviu video cu principalul delegat rus, transmite Reuters. Olesandr…

- Un delegat ucrainean a lovit cu pumnul in fața un delegat rus, in timpul unei intalniri a națiunilor de la Marea Neagra. Delegații ucraineni s-au certat și cu ofițerii de securitate la Ankara, dupa ce aceștia au incercat sa-i retraga in timp ce organizau un protest impotriva oficialilor ruși.

- Imbranceli intre delegații Ucrainei și Rusiei, la summitul Adunarii Parlamentare a Marii Negre. Unul dintre ruși a smuls steagul ucrainean, de reprezentantul Moscovei, dar a fost apoi interceptat violent de un delegat ucrainean, transmite, Sky News. Totul s-a intamplat la Adunarea Parlamentara a Cooperarii…

- Rusia nu va putea reface pana in toamna nici macar o treime din stocul de rachete folosite in Ucraina (oficial ucrainean)Purtatorul de cuvant al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, sustine ca, in toamna si in timpul iernii, Federatia Rusa a lansat un numar mare de rachete asupra…

- Un oficial rus a declarat marti ca acordul care ii permite Ucrainei sa exporte cereale prin porturile sale de la Marea Neagra a fost extins cu 60 de zile, desi Kievul a anuntat ca vizeaza in continuare o prelungire cu 120 de zile, relateaza Reuters. Dupa ce Rusia si Ucraina au semnat Acordul asupra…

- Iuri Ihnat, purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat ca ucrainenii vor afla cand vor ajunge in tara sistemele de rachete antiaeriene Patriot "prin intermediul informațiilor despre primul avion inamic doborat", anunța Interfax, potrivit Rador."Nu exista, deocamdata, nu am vazut...…

- Astazi, 6 martie 2023, in jurul orei 09:10, politistii rutieri tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN22 E87.Din primele verificari efectuate de politisti s a stabilit faptul ca, un barbat de 59 de ani, din Ucraina, care conducea un ansamblu de vehicule format din…

- Patru protestatari au fost arestați dupa ce au pictat un drapel ucrainean uriaș de 500 de metri patrați pe drumul din fața ambasadei Rusiei din Londra. Mai multe persoane au fost vazute turnand vopsea in culoarea albastra și galbena pe șosea folosind roabe, potrivit www.standard.co.uk . Activiștii de…