Stiri pe aceeasi tema

- O rafuiala de proporții s-a petrecut in trafic, cu punctul culminant pe raza satului Humoreni, comuna Comanești, iar polițiștii au decis sa ia masuri ferme fața de opt dintre cei implicați in șicanarile urmate de bataie și distrugeri, pe numele lor fiind emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ...

- La data de 4 octombrie in jurul orei 20:40, politiștii Sectiei de Politie Rurala 5 Darmanești au fost sesizati de catre o femeie din satul Humoreni, comuna Comanești ca in zona drumului public din localitate este un scandal intre mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat echiajele din cadrul…

- O rafuiala de proporții s-a petrecut in trafic, cu punctul culminant pe raza satului Humoreni, comuna Comanești, iar polițiștii au decis sa ia masuri ferme fața de opt dintre cei implicați in șicanarile urmate de bataie și distrugeri, fiind emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.Pe 4 ...

- Agresiunile intre elevi sunt tot mai dese in liceele din Iași. Astfel, dupa bataia dintre doua adolescente ale Colegiului Tehnic „I. C Ștefanescu”, alte imagini au aparut in spațiul public, de data aceasta avandu-i ca protagoniști pe elevii Colegiul Tehnic ” Gheorghe Asachi ” din Iași. Momentan nu se…

- Echipamente medicale pentru dotarea secției de Cardiologie, ATI și Bloc Operator a Spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 500.000 lei Echipamente medicale pentru dotarea secției de Cardiologie, ATI și Bloc Operator a Spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 500.000 lei Spitalul Județean…

- Doi șoferi s-au luat la bataie, marți, chiar in trafic, in București. Cei doi barbați s-ar fi agresat reciproc, pe o strada din Sectorul 2, in urma unui conflict spontan. La fața locului s-au deplasat, de urgența, polițiști din cadrul Secției 6, care au demarat verificarile, dupa cum au transmis autoritațile.…

- Vești bune, s- a semnat Contractul de executie lucrari pentru extinderea Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, o investiție in valoare de 6.500.000 de lei și este finanțata, in totalitate, din bugetul Consiliului Judetean Dambovita.Așa cum a promis, președintele…

- Vești bune, s- a semnat Contractul de executie lucrari pentru extinderea Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, o investiție in valoare de 6.500.000 de lei și este finanțata, in totalitate, din bugetul Consiliului Judetean Dambovita. Așa cum a promis, președintele…