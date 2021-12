Anda Adam a fost implicata sambata intr-o altercație cu o alta femeie, la Poiana Brasov. Artista se afla acolo cu familia si prietenii. Din primele informatii, conflictul ar fi pornit de la o cearta pe care ar fi avut-o copiii Andei Adam cu ai celeilalte persoane implicate in scandal. La fata locului au venit politistii care au fost anuntati prin serviciul 112 si au incercat sa calmeze spiritele. „La data de 24 decembrie 2021, in jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizata, prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca, in interiorul unei societați in regim hotelier,…