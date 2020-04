Stiri pe aceeasi tema

- Conflicte violente au avut loc, in weekend, in mai multe localitați din țara. Primele incidente au fost semnalate la Hunedoara și in județul Galați, dar seria evenimentelor a culminat, chiar in duminica Paștelui, cu batai de strada in cartiere din Ploiești, Sacele și București.

- Un conflict intre mai multe persoane a avut loc, duminica seara, pe strada Bradetului din Cartierul Mimiu de la periferia municipiului Ploiesti, in zona intervenind mai multe echipaje de politie, jandarmi si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale (SAS), a informat IPJ Prahova.Citește și: Unul…

- Gigantul american Google a publicat statistici rezultate din datele de localizare a utilizatorilor acestei platforme din intreaga lume, pentru a ajuta autoritatile sa evalueze eficacitatea distantarii sociale in fata COVID-19. Ieșirile recreaționale ale romanilor au scazut cu 81% fața de inceputul lunii…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs luni, 9 martie, la ora 10:16, in Muntenia, județul Prahova, la adancimea de 11 km. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 20 km V de Ploiesti, 69 km N…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3, 2 grade pe scara Richter, a avut loc, luni, in Prahova. Seismul s-a produs la o adancime de 11km, la ora 10.16, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 20km…

- Doua cutremure s-au produs duminica, in Romania. Primul seism a avut loc la ora 00:53, in zona seismica Vrancea, judetul Prahova. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter, s-a produs la adancimea de 139…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica la pranz, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul s-a inregistrat la ora 12:57 la adancimea de 109 kilometri, iar…

- Un seism cu magnitudinea 3.4 a avut loc, la ora 00:53:06 ora locala a Romaniei , in judetul Prahova, la adancimea de 139 km.Epicentrul a fost localizat la 47 km N de Ploiesti, 50 km SE de Brasov, 104 km N de Bucuresti, 113 km NE de Pitesti, 147 km SV de Bacau, 147 km V de Braila, 152 km V de Galati,…