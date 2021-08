Trei altercații au avut loc in Parlamentul din Armenia in decursul a doar doua zile, scrie ziarul Independent.co.uk. Miercuri Parlamentul s-a transformat intr-un adevarat camp de lupta dupa Vahe Hakobian din grupul de opoziție Hayastan a fost intrerupt de zgomot cand acesta l-a acuzat pe premierul Nikol Pashinian ca este un populist mincinos. Imaginile filmate miercuri in Parlamentul din Armenia ii surprind pe oficiali cum oficialii iși cara pumni și picioare, in timp ce agenții de securitate incearca sa-i desparta. In Parlament aveau loc dezbateri asupra programului noului Guvern, dar acestea…