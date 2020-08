Stiri pe aceeasi tema

- Bataie ca-n filme intre doua adolescente din localitatea Cobia, județul Dambovița. Fetele și-au carat pumni și picioare minute intregi, dupa cum se poate vedea pe filmarea publicata de ziarul local MDITV. In acest caz polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal, au declarat reprezentanții…

- Scenele au fost filmate in comuna damboviteana Cobia si acum au ajuns si pe mana politistilor. Fetele s-ar fi certat de la un baiat. La cearta au participat si alte prietene care s-au amuzat de cele petrecute. Ulterior cele din urma au reusit sa le linisteasca pe batause. Citeste si: Imagini…

- S-a intimplat in data de 29 iulie, pe strada Studenților din sectorul Rișcani al capitalei. Imaginile au fost expediate la adresa redacției noastre de catre un martor ocular. Acesta ne-a povestit ca barbatul in tricou roșu purta greșit masca de protecție, iar unul dintre pasageri s-ar fi uitat lung…

- Bataie generala pe o terasa din Curtea de Arges. Mai multi indivizi s-au lovit cu pumnii si picioarele, apoi au folosit chiar scaunele barului ca arme. Totul a fost suprinse pe camerele de supraveghere. Imaginile sunt cu puternic impact emotional.

- Bataie generala in plina strada in Buzau, unde mai multi politisti imbracați in civil au imobilizat mai mulți suspecți de furturi, scrie Mediafax.Actiunea Politiei a avut loc marti, iar in imaginile filmate de trecatori apar mai multi tineri care sunt scosi cu forta dintr-o masina de alti barbati. Aceștia…

- Adrian Porumboiu (69 de ani), fost arbitru internațional, a acceptat invitația lui Ovidiu Ioanițoaia de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, in cadrul careia a vorbit despre incercarile pe care le-a avut in cariera de „central”. Acesta a povestit o bataie pe care a incasat-o la un meci…

- Circula haotic pe o strada din Balti, a refuzat sa opreasca la somațiile polițiștilor si s-a comportat agresiv. Este vorba despre un sofer de 29 de ani din Balti, care a fost retinut pentru 72 de ore.

- Un batauș a fost pus la pamant de un polițist din Constanța in doar cateva secunde. Agersorul a fost incatușat și dus la poliție, potrivit ziarului Ziua de Constanța.Camerele de supraveghere amplasate pe un stalp din Constanța au surprins momentul in care un individ a batut cu bestialitate un barbat.…