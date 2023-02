Noi succese juvenile pentru ProVolei Arad

CS ProVolei Arad continuă seria rezultatelor bune în anul 2023. Duminică, echipa de junioare a întâlnit la Râmnicu Vâlcea echipa locală, pe care a învins-o... The post Noi succese juvenile pentru ProVolei Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]