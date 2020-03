Bashar al-Assad: Confruntarea dintre armatele siriană şi turcă este ilogică Confruntarea dintre armatele siriana si turca este "ilogica", a insistat intr-un interviu aparut miercuri presedintele sirian Bashar al-Assad, relateaza DPA.



"Siria si Turcia au interese vitale comune. Exista numerosi etnici sirieni in Turcia si numerosi etnici turci in Siria. Este ilogic ca noi sa avem dezacorduri substantiale", a spus Bashar al-Assad, intr-o declaratie citata de agentia de presa oficiala rusa TASS.



Zeci de soldati turci ar fi fost ucisi saptamana trecuta intr-un atac pus pe seama armatei siriene, sprijinita de Rusia, in regiunea Idlib din nord-vestul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

