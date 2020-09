Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, spune ca și-a facut testele antidrog și COVID-19 cerute de Gabriela Firea contracandidaților și ii propune acesteia o dezbatere in sala de consiliu a primariei, scrie site-ul G4Media. ”Multumita ca i-a mai pacalit inca odata pe bucuresteni, impostoarea…

- Nicușor Dan a provocat-o pe Gabriela Firea, pentru ultima saptamana de campanie electorala, la o serie de trei dezbateri televizate. Firea a anunțat ca accepta provocarea, dar cu doua condiții: fostul șef al USR sa iși faca un test COVID-19, dupa ce unul dintre membrii staff-ului sau s-a infectat,…

- "Eu voi participa, nu știu daca va veni dumnealui, probabil va inventa ca are COVID-19. Deci, eu voi participa!", a spus Gabriela Firea. Citeste si: Gabriela Firea: "Voi depune o plangere impotriva celor care ii fac campanie lui Nicusor Dan" Candidatul sustinut de USR-PLUS la Primaria…