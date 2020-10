Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, luni, ca alegerile parlamentare pot avea loc pe 6 decembrie numai cu luarea unor masuri "imediate" privind limitarea cazurilor de COVID-19, in caz contrar, in "curand", sistemul medical va intra "in colaps". "In goana dupa popularitate si voturi,…

- Avand in vedere numarul de persoane infectate cu COVID-19 la nivelul tuturor localitaților județului Cluj, Centrul Operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgența Gherla indeamna populația municipiului sa respecte normele de igiena și distanțare sociala, pentru a evita creșterea numarului de…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca actualul protocol cu privire la testarea jucatorilor pentru coronavirus este unul bun, el precizand ca daca s-ar impune testarea din sapte in sapte zile s-ar ajunge la un blocaj, potrivit news.ro.“Am vazut o alta pozitie LPF, ca testarea…

- Medicul Virgil Musta spune ca este nevoie de masuri rapide și eficiente. In caz contrar, sistemul medical va fi copleșit. Numai cu masuri clare putem evita sa ajungem in situația Italiei de la inceputul pandemiei. Pe de alta parte, șeful Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Victor Babeș din Timișoara…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni, ca nu suntem in colaps medical, intrucat exista suficiente locuri in spitale, chiar si in sectiile de terapie intensiva, unde avem internati 243 de pacienti in prezent. Acesta afirma, insa, ca trebuie gestionat numarul de cazuri, in special al pacientilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, susține ca nu suntem in colaps medical, intrucat exista suficiente locuri in spitale, chiar si in sectiile de terapie intensiva, unde sunt moentan internati 243 de...

- Noua Lege privind carantina si izolarea contine un articol care prevede detasarea obligatorie a medicilor. Presedintele Comisiei ATI din Ministerul Sanatatii este de parere ca masura detasarii va ostiliza personalul medical, iar un medic de urgenta spune ca nu se poate impune unui medic sa plece,…

Autoritațile din Grecia au depistat 29 de turiști care veneau din Romania și Bulgaria și care au ieșit pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas.