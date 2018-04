Baselworld 2018: Universul feminin al ceasurilor de lux

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci cand Mercur iese din miscarea retrograda in care este pana pe 14 aprilie, Chiron intra in Berbec si isi incepe o noua calatorie in jurul zodiacului iar Saturn isi incepe miscarea retrograda. Vointa ne va fi testata! Cel mai bun lucru pe…

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul amical disputat impotriva selecționatei similare a Ciprului.Tricolorii au deschis scorul inca din minutul 2 prin reușita lui Daniel Toma și au marit avantajul prin atacantul Craiovei, Jovan Markovic (17). La finalul primei…

- El a anunțat ca la finalul saptamanii viitoare va fi la Chișinau pentru evenimentul organizat impreuna cu Atlantic Council-Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 'Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente'. [citeste si] "Ieri a fost o zi plina. Dimineața am discutat in…

- Ambros Martin, selectionerul Romaniei la handbal feminin, a anuntat ca va pleca de la Gyor la sfarsitul acestui sezon. Triplu castigator al Ligii Campionilor cu formatia maghiara, antrenorul spaniol va parasi Ungaria dupa sase ani.

- Analistii financiari se asteapta ca pana la finalul anului euro sa sara de pragul de 4 lei si 76 de bani. Pe de alta parte, de pe plan extern vin informatii ingrijoratoare cu privire la economia Romaniei. Increderea analistilor financiari in economie a crescut in prima luna a acestui an. Chiar si asa,…

- Aproape ca nu mai incape nicio indoiala, chiar daca nu a facut inca un anunt oficial, Simona Halep si-a gasit un nou sponsor tehnic, cea mai recenta aparitie in public fiind extrem de relevanta. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business…

- Restaurarea Muzeului Județean Argeș, fost Palat Administrativ al județului și monument istoric de categorie A, ar putea incepe la finalul acestui an. Proiectului „Restaurarea Muzeului Judetean Arges - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”, implementat prin intermediul unei…

- Simona Halep s-a calificat in finala la Australian Open 2018, dupa o partida intensa cu Angelique Kerber (29 de ani, locul 16 WTA) in semifinalele Australian Open 2018. Romanca s-a impus cu 9-7 in decisiv, ajungand pentru prima oara in finala Australian Open. Finala turneului de Grand Slam se va disputa…