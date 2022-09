Stiri pe aceeasi tema

- Bolt testeaza o optiune prin care ofera conducatoarelor auto posibilitatea sa aleaga exclusiv curse solicitate de femei. Bolt, super-aplicația de mobilitate, testeaza „Women for Women”, o optiune care le ofera conducatoarelor auto posibilitatea de a accepta curse solicitate doar de femei. Optiunea este…

- Ieri s-au desfașurat primele meciuri din cadrul Memorialului „Georgel Ziguli”, ajuns la ediția a 6-a. SCM U Craiova a invins pe Steaua București cu 72-51, iar FC Argeș pe CSM Tg. Jiu cu 87-63. Astfel, azi, de la ora 19:30, se va juca finala dintre Craiova și Pitești.FC Argeș Basketball s-a prezentat…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 8 septembrie, de la ora 19.00, in sala Simfonia, un concert rock-simfonic, in care, alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești și dirijorul Iulian Rusu, va urca pe scena indragita trupa rock Proconsul. In program: „Pentru tine”, „Aici cu mine”, „Mi-ai…

- Etapa a doua din Liga Florilor le-a adus fata in fata, la Buzau, pe SCM Craiova si CSM Galati. Formatia alb-albastra a avut castig de cauza, castigand disputa cu 29-22, la capatul unui meci controlat in totalitate. Aceasta a fost cea de-a doua victorie a Craiovei din acest sezon, dupa cea inregistrata…

- Andrea Compagno (26 de ani) a marcat la debutul pentru FCSB, in minutul 70 al meciului cu Farul, la scorul de 2-0 pentru constanțeni. Formația lui Gica Hagi s-a impus cu 3-1. Gigi Becali a platit 1,5 milioane pentru transferul lui Andrea Compagno de la FCU Craiova. Atacantul italian a fost folosit de…

- Melodiile solistului american Marty Cintron sunt omniprezente și astazi in playlisturile radiourilor din intreaga lume chiar daca au trecut aproape 30 de ani de la cand a dat lovitura cu ”Where Do You Go”. Cantec ce l-a dus in Billboard și majoritatea clasamentelor muzicale europene. Au urmat succese…

- U Craiova 1948 a precizat, vineri seara, intr-un comunicat, ca FIFA ar urma sa ridice interdictia clubului de a legitima noi jucatori, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- SCMU Craiova continua campania de achizitii, iar dupa ce a adus in Banie mai multi baschetbalisti romani, clubul alb-albastru a parafat si un prim transfer din strainatate. Este vorba despre americanul Edwards Cortez, un jucator de 25 de ani care evolueaza pe postul de fundas (coordonator). Cortez soseste…