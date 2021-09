Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara disputa maine primul meci pe teren propriu din noul sezon. Desi initial partida cu CSM VSKC Miercurea Ciuc trebuia sa fie cu public, organizatorii au anuntat azi ca meciul se va disputa cu portile inchise ca urmare a incidenței de peste 6 la mie a imbolnavirilor cu Covid-19 la Timișoara.…

- SCM Timisoara s-a impus clar in prima mansa din turul I al Cupei Romaniei. A fost 93-54 pe parchetul celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc si calificarea in faza urmatoare e in mare parte rezolvata. Banatenii pregatiti de Dragan Petricevic si-au adjudecat fiecare sfert al jocului: 24-20, 23-9, 31-14 si…

- Asteptarea a luat sfarsit pentru SCM Timisoara, echipa fanion de baschet masculin de pe Bega incepe sezonul 2021-22 cu o deplasare lunga. „Leii din Banat” au meci vineri la Miercurea Ciuc, cu CSM, in prima mansa a primului tur din Cupa Romaniei. Returul e programat patru zile mai tarziu. Maine, de la…

- Baschetul masculin romanesc pastreaza tradiția de a incepe sezonul cu meciurile din primul tur al Cupei Romaniei. SCM Timișoara s-a deplasat la Miercurea Ciuc, pentru intalnirea tur cu formația locala CSM. Meciul va avea loc vineri, 24 septembrie, de la ora 17,00, la sala Eross Zsolt. Echipa viola vine…

- La Focșani au fost stabilite astazi confruntarile din primul tur al Cupei Romaniei. SCM Timișoara va da piept in faza menționata, in sistem dubla manșa, cu CSM VSKC Miercurea Ciuc. Așa cum s-a anunțat, nu au existat restricții la tragerea la sorți. De asemenea, nu au existat capi de serie, astfel incat…

- Un barbat de 46 ani, care se afla o stana din zona Casinu Nou, judetul Harghita, a fost atacat de un urs, luni seara, si a ajuns la spital cu mai multe rani pe torace si abdomen, informeaza Agerpres. Primarul comunei Plaiesii de Jos, Andras Zoltan, a declarat ca ursul a venit la stana, iar barbatul…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, sambata dimineata, intre orele 8,00 si 9,00, pe DN 11 Brasov - Bacau, pentru ridicarea unui utilaj care s-a rasturnat in urma cu cateva zile in albia raului Oituz, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit agerpres.ro. Potrivit…