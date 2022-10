Baschet / Performanţa se clădeşte! SCMU Craiova a transferat un fundaş cu experienţă SCM Universitatea Craiova a anunțat transferul sarbului Milivoje Mijovic. Mutarea a fost prezentata oficial in cursul zilei de joi, 13 octombrie, pe pagina de Facebook SCM Craiova, dar informația a aparut prima data la pauza duelului din FIBA Europe Cup cu CSO Voluntari. Mijovic are 30 de ani și a evoluat ultima data in Belgia, la Belfius Mons-Hainaut, unde, in doua meciuri in sezonul 2022/2023, a stat cu medii de 14.5 puncte, 4.5 recuperari, 67% la doua puncte și 50% de la distanța, puncteaza Baschet.ro. Sarbul inalt de 2.01 metri și care poate juca pe pozițiile 4-5 are in CV echipe precum Radnicki… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Polonia și celelalte țari de pe flancul estic al NATO considera atacurile rusești asupra orașelor din Ucraina drept crime de razboi, relateaza Reuters. Intr-o declaratie difuzata de presedintia poloneza, liderii celor 11 state – membrele formatului „Bucuresti 9” (Bulgaria, Republica Ceha, Estonia,…

- Euronews a facut clasamentului celor mai mari si celor mai mici salarii ale profesorilor din Europa. Exista diferente semnificative in ceea ce priveste salariile profesorilor in tarile europene. Salariile anuale brute din invatamantul secundar inferior au variat de la aproximativ 4.233 de euro in Albania…

- Spitalul Acibadem Atașehir a fost inaugurat dupa o investiție de 200 milioane de dolari și are departamente cu totul speciale de pediatrie, ginecologie și oncologie. Acibadem Healthcare Group, lanț medical de renume mondial și liderul industriei de servicii medicale din Turcia, preferat de romanii care…

- Fara mai multe natiuni la start din cauza conflictului din Ucraina si a contextului international, o noua editie a Campionatelor Europene de Rachetomodelism a avut loc, de curand, la Zrenjanin, in Serbia. La linia de start, doar 12 tari participante: Bulgaria, Cehia, Croatia, Marea Britanie, Italia,…

- Romania a fost, in 2021, cel mai mare importator de fructe și legume proaspete din sud-estul Europei cu un volum de 1,2 milioane de tone, in creștere de la an la an. Principalii furnizori sunt Turcia, Grecia și Germania, dar o pondere tot mai mare au și produsele poloneze. Țara noastra este urmata de…

- Romania se numara printre țarile europene cu cele mai mici chirii, potrivit unui studiu Deloitte Property Index 2022, citat de Economedia, cu 7,5 euro/mp/luna in București și Cluj. La polul opus, Paris este orașul cu cele mai mari chirii din Europa, cu 29,10 euro/mp/luna.Potrivit datelor furnizate de…

- Festivalul Internațional de Folclor Aiud, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediție, se va desfașura in acest an in perioada 28 – 31 iulie, in Piața Dr. Constantin Hagea din municipiu. Municipiul nostru va fi gazda a peste 300 de dansatori și interpreți, membri ai ansamblurilor folclorice din: Bulgaria,…

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei va evolua in Grupa F din faza secunda a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers, elevii pregatiți de selecționerul Dragan Petricevic urmand sa evolueze impotriva selectionatelor Portugaliei, Bulgariei și Cipru. Tragerea la sorți care a avut loc la Munchen.…