Stiri pe aceeasi tema

- CSU Sibiu a invins echipa bulgara BC Balkan Botevgrad cu scorul de 88-75 (30-18, 23-23, 23-16, 12-18), marti, la Istanbul, in primul lor meci din Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Sibienii au dominat clar trei sferturi din meci si si-au permis o relaxare pe final, dar chiar…

- CSU Sibiu i-a invins marti, in grupa D a FIBA Europe Cup, la baschet masculin, pe bulgarii de la Balkan Botevgrad, cu scorul de 88-75(53-41). In aceași grupa mai participa și CSM Oradea și Besiktas Istanbul, intr-un turneu gazduit de capitala turca, anunța MEDIAFAX. Prima runda a grupei D,…

- BCM U FC Argeș Pitești a invins ieri Steaua București, scor 94-85, intr-un meci contand pentru sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin, ediția 2020-2021. Confruntarea s-a desfașurat la Sibiu. Tony Bishop a contabilizat 13 puncte, 7 recuperari, doua intercepții, o pasa decisiva și un…

- CSU Sibiu si-a consolidat pozitia de lider al Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a obtinut a opta sa victorie in acest campionat, 98-78 cu CS Municipal Targu Jiu, joi, pe teren propriu, potrivit Agerpres. Cei mai buni de la sibieni, aflati la a cincea victorie consecutiva, au fost…

- BC CSU Sibiu s-a impus in derby-ul cu CSM CSU Oradea, scor 91-87 (19-24, 26-14, 33-22, 13-27), marti seara, pe teren propriu, in Liga Nationala de baschet masculin. Sibienii au reusit sa castige in ciuda unui ultim sfert adjudecat clar de oradeni, cu 27-13. Marquis Ralondo Addison a fost MVP-ul invingatorilor,…

- FC Arges Pitesti a reusit o victorie dramatica in fata echipei CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 83-82 (27-18, 14-23, 18-20, 24-21), miercuri, la Sibiu, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamo avea 82-77 cu 30 de secunde inainte de final si parea ca se indreapta spre a doua victorie in acest debut…

- BC CSU Sibiu a fost invinsa acasa de CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 87-76, marti, in Liga Nationala de baschet masculin, dupa un ultim sfert foarte bun, adjudecat cu 31-18. Timothy Terell Price (18 puncte, 7 recuperari), Mohamed Hassan Abukar (18 p), Gerald Isaiah Armwood (17 p, 7 rec) si Javon Damian…