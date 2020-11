Stiri pe aceeasi tema

- Trei componenti ai echipei masculine de baschet a Romaniei au fost testati pozitiv la COVID-19, inaintea meciurilor din preliminariile Campionatului European - FIBA EuroBasket 2022, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Baschet, intr-un comunicat. ''Nationala de baschet a Romaniei a intrat…

- Baschetbalistul Nandor Kuti, de la U Banca Transilvania Cluj, a fost testat pozitiv la Covid-19 si a parasit cantonamentul nationalei, care pregateste meciurile cu Polonia si Spania, din preliminariile CE2022, programate in 28 si 30 noiembri

- Kuti va fi transportat de la Bucuresti la Cluj-Napoca, în conditii de siguranta, precizeaza clubul ardelean, care mentioneaza ca si directorul executiv sportiv Branko Cuic a fost testat pozitiv. Selectionerul Tudor Costescu si secundul…

- Federația Romana de Baschet a transmis convocatorul pentru acțiunea echipei naționale de baschet masculin a României în fereastra din luna noiembrie. BCM U FC Argeș Pitești oferă nu mai puțin de cinci vulturi alb-violeți lotului național. Pe lângă Tudor Costescu, Tudor Gheorghe, Bogdan Popa,…

- Clubul Universitatea Craiova a anuntat, marti, ca la ultima testare COVID-19 efectuata, unul dintre fotbalistii echipei a fost testat pozitiv, potrivit news.ro.ANALIZA MASURI NOI propuse de Guvern pentru romanii cu restanțe la plata datoriilor, din cauza pandemiei Clubul din Banie a…

- Doi fotbalisti si o persoana din staff-ul auxiliar au fost depistati pozitiv in lotul echipei de fotbal Universitatea Craiova, in urma ultimelor teste pentru coronavirus efectuate, a anuntat, joi, gruparea olteana. "Din pacate, in urma unei noi testari Covid-19, doi fotbalisti ai echipei noastre au…

- La secția de la Zarnești a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie din Brașov, dar si la Spitalul Marzescu au aparut focare de coronavirus. La Zarnesti, 40 dintre cei 150 de pacienți internați au fost depistati pozitiv, precum si 15 cadre medicale care au intrat in contact cu acestia. Problema…

- Federatia Romana de Lupte a facut, joi, un apel in mediul online pentru ajutorarea antrenorului emerit Dumitru Artene, depistat pozitiv la COVID-19 si aflat in prezent internat la sectia terapie intesiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt. "Federatia Romana de Lupte lanseaza un apel deschis pentru…