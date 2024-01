Stiri pe aceeasi tema

- CSM Baschet Petrolul Ploiesti a invins-o in extremis pe CSM 2007 Focsani, cu scorul de 75-74 (19-25, 19-16, 17-13, 20-20), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Victoria prahovenilor a fost adusa de Vlad Ioan Corpodean, cu un cos reusit cand mai erau…

- Ultima reprezentație sportiva a anului 2023 in Sala Polivalenta va fi data de echipele de baschet de Liga Naționala CSM Focșani 2007 și CSM Baschet Petrolul Ploiești care se vor intalni astazi, 22 decembrie, de la ora 17:00 intr-un meci din runda a 13-a a campionatului. In tur, la Ploiești,…

- La Focșani va veni duminica, 19 noiembrie, de la ora 16:00 pentru jocul din ultima etapa a turului campionatului, una dintre cele mai bune echipe ale Grupei B a Ligii Naționale de Baschet, BC CSU Sibiu. Focșanenii revin in Polivalenta dupa doua partide disputate in deplasare, la Oradea și la Craiova.…

- Echipa de baschet de Liga Naționala a CSM Focșani 2007 va intalni astazi de la ora 17:00, in Sala Polivalenta, pe CS Valcea, in runda a cincea a campionatului. Focșanenii, care au avut probleme de lot pana acum, nu au caștigat nici un joc in actuala ediție de campionat. Partida cu nou promovata de la…

- CSM Ploiești – CSM Focșani 2007 vineri, 20 octombrie, ora 18:00, Sala Olimpia In Sala Olimpia din Ploiești astazi, 20 octombrie de la ora 18:00 se vor intalni doua dintre cele trei formații din Grupa B a Campionatului Ligii Naționale de Baschet care nu au caștigat nici un meci in trei etape – CSM Ploiești…