FC Viitorul, doar remiza: Ce spune Mircea Rednic despre meciul cu FC Hermannstadt

FC Viitorul nu a reusit sa obtina victoria in partida din deplasare cu FC Hermannstadt. Inca un pas gresit pentru FC Viitorul in cursa de calificare in play off, doar remiza 0 0 in deplasare cu FC Hermannstadt, in etapa a 27 a a Ligii 1,… [citeste mai departe]