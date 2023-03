Baschet / Așa să tot joci! Evoluție bună și victorie importantă pentru SCMU în Banat Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au avut o evoluție de laudat sambata seara, in Banat, impotriva formației OHMA Timișoara. Gruparea olteana a caștigat disputa la o diferența de 13 puncte, scor 85-72 și astfel a bifat primul succes din Top 10 LNBM, unul extrem de important in economia clasamentului. Primul sfert a adus destul de multe puncte de ambele parți, dar craiovenii au fost in avantaj la finele celor 10 minute (26-20). Timișoara a replict imediat in startul actului al doilea, dar trupa lui Stepanovski a propus o defensiva beton și a mai primit doar 14 puncte pana la pauza mare. Topias… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

