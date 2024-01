Stiri pe aceeasi tema

- Borisav Burmaz (22 de ani), atacantul sarb cumparat de Rapid de la Vozdovac, a oferit un prim interviu pentru canalul video al clubului din Giulești, in care a anunțat ca vrea sa inscrie macar 10 goluri in meciurile ramase din acest sezon. Borisav Burmaz este al doilea jucator transferat de Rapid in…

- Rapid Bucuresti a anuntat, miercuri, despartirea de atacantul congolez Juvhel Tsoumou. „Divortul“ vine dupa doar o luna si jumatate de la cooptarea acestuia in lot. „Contractul cu Juvhel Tsoumou s-a incheiat, iar atacantul congolez nu va continua in Giulesti. Nu a jucat foarte mult in tricoul Rapidului,…

- GSP.ro ii contureaza portretul lui Borisav Burmaz, noul atacant in varsta de 22 de ani transferat de Rapid. Burmaz e stangaci, are 1,85m, 73 de kilograme și vine de la Vozvodac, locul 6 din Serbia, in tricoul careia a marcat in actuala stagiune 10 goluri in 18 partide, fiind al 3-lea golgheter al campionatului.…

- Atacantul sarb Borisav Burmaz (22 de ani) spune ca imaginile cu galeria giuleșteana au jucat un rol important in semnarea contractului cu Rapid. Rapid a anunțat venirea atacantului Borisav Burmaz. Sarbul venit de la FK Vozdovac a oferit primele declarații pentru site-ul oficial al clubului și spune…

- Rapid Bucuresti a perfectat transferul atacantului sarb Borisav Burmaz, de la FK Vozdovac, informeaza gruparea feroviara pe site-ul oficial. Dupa Florent Hasani, golgheterul Albaniei, cu Rapid a semnat cel de-al doilea marcator al Superligii Serbiei, cu 10 goluri marcate in 18 partide. Crescut de Steaua…

- Echipa de fotbal Rapid Bucuresti a perfectat transferul atacantului sarb Borisav Burmaz, de la FK Vozdovac, a anuntat clubul, duminica, pe site-ul sau oficial. Dupa Florent Hasani, golgheterul Albaniei, cu Rapid a semnat cel de-al doilea marcator al Superligii Serbiei, cu 10 goluri marcate in 18…

- Rapid a anunțat transferul lui Borisav Burmaz (22 de ani), un atacant sarb adus de la FK Vozdovac. „Ghici ce ne-a adus Moșul Rapidist”, a anunțat clubul din Giulești, inainte sa prezinte un portret al jucatorului. „Varful” este al doilea jucator transferat de Rapid in aceasta iarna, dupa Florent Hasani,…

- Rapid vrea sa atace titlul in acest sezon al Superligii, iar campania de transferuri din iarna poate fi decisiva. Dan Șucu a ajuns la un acord pentru a-l transfera pe „noul Alibec” și este in discuții cu doi jucatori importanți de la doua echipe de play-off. Dan Șucu l-a transferat deja pe Florent Hasani…