Baronul de Vrancea, Marian Oprișan, și-a expulzat mama de la conacul de lângă Focșani Un scandal de proporții a zguduit recent liniștea familiei baronului PSD de Vrancea, Marian Oprișan, fapt pentru care mama sa a fost obligata sa paraseasca domeniul uriaș de langa Focșani. Dupa fiica, Oprișan parasit și de mama ”Mama Lucica alias mama mea sunt eu” Domeniul de 125 de ha aflat in proprietatea baronului Marian Oprișan-Portofel la 27 km de Focșani, pe drumul ce leaga Vrancea de Covasna, are acum doi ocupanți mai puțin. La inceput uriașul domeniu i-a avut ca locatari pe baronul roșu Marian Oprișan, plus fiica Madalina, dar și mama sa Lucia Gherarde. Insa, de mai mulți ani de zile fiica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Mama Lucica alias mama mea sunt eu” locuiește acum intr-un cartier la marginea Focșaniului. Domeniul de 125 de ha aflat in proprietatea baronului Oprișan-Portofel la 27 km de Focșani pe drumul ce leaga Vrancea de Covasna, are acum doi ocupanți mai puțin. Daca la inceput i-a avut ca locatari pe baronul…

- Primaria și Consiliul Local Gugești au premiat excelența in educație pentru anul școlar 2022 – 2023 la nivelul localitații. Conform datelor furnizate de Anca Grecu, directorul unitații de invațamant, e deja o frumoasa tradiție ca an de an excelența in educație sa fie recompensata in comunitatea școlara…

- O mare suprafata din zona montana Parcul Natural Putna din judetul Vrancea nu are niciun fel de semnal, pentru ca acolo nu sunt instalate relee. Salvatorii spun ca, in aceste conditii, interventiile lor sunt extrem de dificile. Cu mai multe informatii, corespondentul RRA, Gabriel Sava: De la Gresu,…

- Sambata, 24 iunie, targul volant de producatori ajunge in cartierul Triaj, anunta Serviciul Public de Administrare Piețe Brasov. Sambata, 24 Iunie, are loc urmatorul targ volant de producatori , in Triaj. Targul volant de producatori se desfașoara intre orele 8:30-15:00, la capatul de linie RATBV. In…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, duminica, mai multe avertizari Cod portocaliu de inundatii, pentru rauri din 16 judete, si atentionari Cod galben pentru rauri din 33 de judete, valabile pe parcursul urmatoarelor zile. Astfel, in intervalul 11 iunie, ora 14:00 – 13 iunie,…

- Astazi, Școala Gimnaziala Vanatori a fost gazda concursului județean de educație fizica ,,Fii mereu un campion!”, coordonat de profesorii Mariana Goraș și Emil Tertelici. La concurs au participat elevi de la Școala Gimnaziala Vanatori, Școala ,,Alexandru Vlahuța”, Școala ,,Ion Campineanu”, Școala Gimnaziala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 89 amenzi contraventionale in valoare totala de 693.500 lei, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 89 amenzi contraventionale in valoare totala de 693.500 lei, in urma campaniei de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu, in ceea ce priveste serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea…