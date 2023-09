Cifra de afaceri a firmei politicianului a fost de peste 100.000.000 de lei in ultimii 15 ani de activitate, iar profitul net de 3.133.000 lei doar in ultimii patru ani. Explozia de la Crevedia și evenimentele nefericite ce au urmat au scos la suprafața foarte multe probleme legate de ramura comerțului cu gaz petrol lichefiat, de la lipsa autorizațiilor de la ISU și chiar pana la cele de funcționare. Totodata, in evidența a ieșit faptul ca in industria GPL sunt implicați direct politicieni romani de rang inalt și familiile lor. Aproape fiecare județ are politicianul sau care domina distribuția…