Barometrul UNSAR – IRES: Evoluția inflației a afectat unul din doi români Trei sferturi dintre romani (76%) sunt ingrijorați de o eventuala criza economica care le-ar putea influența situația financiara, reiese din rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR – IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania (2022). Inflația galopanta reprezinta un motiv de ingrijorare pentru 68% dintre respondenți, urmata de razboi (64%), incendii și accidente auto (61%) și pandemie / imbolnaviri (57%). Pe masura ce inainteaza in varsta, proporția celor care exprima ingrijorare mare sau foarte mare fața de eventualitatea survenirii unor evenimente nedorite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 76% dintre romani sunt ingrijorați de o eventuala criza economica care le-ar putea influența situația financiara, reiese din rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR – IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania (2022). Inflația galopanta reprezinta un motiv de ingrijorare…

- Mai mult de trei sferturi dintre romani sunt ingrijorati de o eventuala criza economica care le-ar putea influenta situatia financiara, arata barometrul publicat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES),…

- Barometru UNSAR – IRES 76% dintre romani sunt ingrijorați de o eventuala criza economica care le-ar putea influența situația financiara, reiese din rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR – IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania (2022). Inflația galopanta reprezinta…

- ”76% dintre romani sunt ingrijorati de o eventuala criza economica care le-ar putea influenta situatia financiara”, reiese din rezultatele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR – IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2022). Inflatia galopanta reprezinta un motiv de…

- Trei sferturi dintre romani sunt ingrijorați de o eventuala criza economica care le-ar putea influența situația financiara, reiese din rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR - IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania. Inflația galopanta reprezinta un motiv de…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna aprilie pana la 8,1%, de la 7,8% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (19,1%), Lituania (16,6%), Cehia (13,2%), Letonia (13,1%), Bulgaria (12,1%) si Romania (11,7%), arata datele publicate, miercuri,…

- Prof. univ. Mircea Coșea subliniaza ca nu sunt semne ca, in urmatoarele doua luni, sa scapam de coșmarul scaderii inflației. „Pentru viitoarea etapa pe care eu o estimez la doua luni – doua luni și jumatate, nu ne putem aștepta la o scadere a inflației, ci din contra, la o creștere, pentru ca masurile…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei a vorbit, in exclusivitate pentru Puterea.ro, despre evoluția inflației, dar și despre faptul ca Romania are industria alimentara la pamant. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a estimat, inca din ianuarie, ca in luna aprilie, inflația…