Stiri pe aceeasi tema

- PNL inregistreaza scadere in Barometrul Europa FM realizat de IMAS privind intentiile de vot la alegerile parlamentare, pentru prima data din vara anului trecut. Din totalul celor care ar vota la alegerile parlamentare, 40,7% spun ca ar opta pentru PNL. In schimb, PSD urca la 25,8%, cel mai bun nivel…

- Barometrul Europa FM, realizat de IMAS, arata ca PNL a pierdut nu mai putin de 7 procente fata de luna ianuarie. In schimb, PSD urca la 25,8%, cel mai bun nivel de la alegerile europene din mai 2019. USR e mai coborat putin, fiind cotata cu 10%, in timp ce partenerul de alianta, PLUS, inregistreaza…

- Sangele inseamna viata” nu e doar o zicala, e un adevar, pentru ca sangele este necesar in transfuzii si transplanturi, in tratamentul cancerului, in hemoragii acute si in multe interventii chirurgicale laborioase. Care sunt beneficiile donarii de sange, cine poate dona si cine are contraindicatie aflam…

- Foamea excesiva, oboseala, setea, gura uscata, urinarea frecventa, vederea incețoșata, durerile de cap, pierderea brusca in greutate și timpul mare de vindecare a ranilor sunt cele mai comune simptome.

- Deputatul PSD Razvan Ursu a venit cu initiativa de a aduce modificarile necesare la Legea privind calitatea in constructii si Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Una dintre problemele care se cerea rezolvata si care este pe cale sa capete contur se refera la cuantumul amenzilor.…

- PNL are 45% din intentiile de vot pentru alegerile parlamentare, dublu fata de acum un an, in timp ce PSD a scazut 7 procente, la 18%, releva Barometrul Europa FM realizat de IMAS.PNL creste in intentiile de vot ale romanilor, arata cel mai recent barometru Europa FM. Daca ar fi acum…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana.Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 3 ianuarie, un curs de 19 lei si 21 de bani pentru un euro, cu zece bani mai putin decat ieri.Si dolarul american se ieftineste cu trei bani si ajunge la 17 lei și 17 bani.

- Centrul IInfotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe tronsonul kilometric 12 (municipiul Bucuresti) – 160 (orasul Cernavoda, judetul Constanta) traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind sub 100 de…