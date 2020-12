Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de izolare din cauza pandemiei de COVID-19 35% dintre romani au citit carti, iar 88% au ascultat muzica pe diferite dispozitive, potrivit studiului "Tendinte ale consumului cultural in pandemie". Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, rezultatele partiale ale studiului au fost anuntate…

- Pandemia de coronavirus pare sa nu-i sperie pe romani. Potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European, romanii sunt cei mai optimști europeni. Peste 50% dintre respondenții romani sunt de parere ca 2021 va fi un an mai bun, in timp ce grecii și francezii vad lucrurile intr-o lumina mult mai…

- ”Campania de sustinere a donarii de sange la nivel national, derulata de KMG International in perioada 10 august – 10 octombrie, in parteneriat cu Institutul National de Hematologie Transfuzionala si Fundatia pentru SMURD a avut ca rezultate 44.620 de donatori de sange si plasma si (estimat) 20.079…

- Pandemia de coronavirus a generat haos in indutrie, acolo unde producția a scazut drastic fața de aceeași perioada masurata din anul 2019. Datele INS se refera la primele șapte luni ale anului precedent și la primele șapte luni ale acestui an.Productia industriala a scazut cu 14,9% ca serie…

- Printre motivele pentru care turistii nu au calatorit in acest an se numara frica de a se infecta cu coronavirus. In acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, deplasarile internationale au fost inlocuite cu vacantele pe plan national. In cazul Spaniei acestea nu au compensat reducerea masiva…

- „Investițiile in cercetare: o prioritate și o necesitate pentru Romania, pentru Parteneriatele europene din viitorul program cadru de cercetare și inovare Orizont Europa” Maine, 8 septembrie 2020, la sediul Guvernului Romaniei (Palatul Victoria, Sala Transilvania), incepand cu ora 9:30, este programata…