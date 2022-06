La patru luni de la inceperea ostilitaților din Ucraina, se pot trage primele lecții: conflictul, care va dura, a rupt deja echilibrul geo-economic global. Pe termen scurt, razboiul exacerbeaza tensiunile intr-un sistem de producție deja afectat de doi ani de pandemie și crește riscurile asupra economiei mondiale: in timp ce aceasta din urma parea sa se confrunte cu amenințarea stagflației, in urma cu cateva saptamani, schimbarea de ton a bancilor centrale, confruntate cu accelerarea inflației, a readus in prim plan perspectiva unei recesiuni, in special in economiile avansate. In acest mediu…