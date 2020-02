Uniunea Europeana poate oferi Londrei un acord comercial ''extrem de ambitios'', care sa includa tarife si cote zero, dar si multe servicii, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte acum si in viitor standardele UE, a anuntat luni negociatorul-sef pentru Brexit al blocului comunitar Michel Barnier, citat de AFP si DPA. Acest acord va constitui ''pilonul central al parteneriatului'' cu Londra si vizeaza in special eliminarea tuturor drepturilor vamale si a tuturor cotelor asupra bunurilor care fac obiectul schimburilor cu continentul, a explicat Barnier, care a prezentat…