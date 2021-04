Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca este nevoie de sustinerea tuturor partidelor pentru constructia de autostrazi in tara noastra prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar pentru Romania infrastructura rutiera este obligatie de dezvoltare.



"In privinta construirii de autostrazi, aici e o chestiune de dialog politic si de sustinere politica aliniata. Romania trebuie sa fie ferma la nivel de mesaj politic in relatiile cu Comisia Europeana, la nivelul tuturor grupurilor europarlamentare. Pentru Romania infrastructura rutiera este obligatie de dezvoltare si noi nu avem…