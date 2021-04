Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca premierul Florin Cițu a fost informat inca de joi despre problema posibilelor inadvertențe privind modul de raportare a deceselor din cauza COVID. Florin Cițu a declarat vineri ca Dan Barna, care coordoneaza Ministerul Sanatații, nu a prezentat in nicio ședința de Guvern…

- Vicepremierul Dan Barna a explicat, in urma cererii primului ministru Florin Cițu, ca a fost informat, pe data de 15 aprilie, de echipa de la Ministerul Sanatații ca verifica posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 in cele doua baze de date

- Dupa ce premierul i-a cerut lui Dan Barna sa clarifice posibilitatea unor „diferențe fundamentale intre numarul real de decese COVID și cel raportat”, așa cum a spus Vlad Voiculescu, vicepremierul a anunțat pe Facebook ca ieri a fost informat de la Ministerul Sanatații despre „posibile inadvertențe”…

- „Aici lucrurile sunt foarte importante și trebuie clarificate. Eu ii cer public vicepremierului Dan Barna sa ne spuna daca știa despre aceste lucruri și ce masuri a dispus. Ii cer sa ne prezinte in ședința de Guvern. Aici sunt foarte strict. Domnul vicepremier este coordonatorul Ministerului Sanatații.…

- Vlad Voiculescu și-a prezentat, vineri, bilantul activitații in fruntea Ministerului Sanatații, dupa ce a fost demis de premierul Florin Cițu. Voiculescu a criticat atacurile indreptate asupra sa din partea oamenilor din coaliția de guvernare și a spus despre premierul Florin Cițu ca ”s-a transformat…

- Copreședintele AUR George Simion a aratat ca partidul sau este dispus sa „voteze” un ministru care nu vine din arcul guvernamentale dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres . Doar ca pentru inlocuirea unui ministru nu este nevoie de un vot in Parlament, procedura…

- Spitalul Foișor urmeaza sa primeasca primii pacienți COVID in stare grava Spitalul Foișor. Foto: foisor.ro. Spitalul de Ortopedie Foișor din capitala urmeaza sa primeasca în câteva ore primii pacienți COVID în stare grava, aceasta, în condițiile în care la celelalte…