- Copresedintele Aliantei USR PLUS Dan Barna a facut un apel, miercuri, catre toate partidele sa voteze in sedinta de plen a Senatului initiativa "Fara penali", sustinand ca este o sansa unica pentru organizarea referendumului odata cu alegerile din 6 decembrie. "Este o zi istorica astazi pentru Romania.…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca liberalii vor vota "pentru” initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice”, daca va ajunge la vot miercuri, chiar daca proiectul nu are raport din cauza PSD. Ea anunța însa ca parlamentarii liberali vor boicota ședința…

- Senatul are inscrisa pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sub rezerva primirii raportului pe acest proiect, conform site-ului institutiei. Anterior, la ora 9.00 este programata o sedinta a Comiterului liderilor…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a declarat marti a initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice” a primit raport din partea Comisiei de constitutionalitate, insa „a devenit prizoniera” unor oameni ca Serban Nicolae sau Carmen Dan in Comisia Juridica. Serban Nicolae este seful comisiei…

- El a adaugat ca la sedinta de marti a Comitetului liderilor a insistat ca proiectul sa fie votat in plenul de miercuri al Senatului, chiar daca nu are raport de la Comisia juridica. „Raspunsul a fost ca exista o cutuma care nu permite asa ceva", a adaugat senatorul USR care a precizat ca acelasi lucru…

- Constituția Romaniei s-ar putea modifica in sensul in care nu ar mai permite condamnaților penali pentru infracțiuni savarșite cu intenție sa ocupe funcții in administrația publica locala, parlament sau președinție. Inițiativa a primit marți raport favorabil in Senat. Astfel, Comisia de Constituționalitate…

Comisia pentru constitutionalitate si cea juridica au marti pe ordinea de zi, de la ora 10.00, pentru a da un raport, privind initiativa „Fara penali in functii publice", conform site-ului Senatului.