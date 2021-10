Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, propunerea USR pentru functia de ministru de Externe, a declarat ca partidul din care face parte este gata sa reinceapa negocierile cu PNL, insa cu o singura conditie, adica liberalii sa propuna un premierul altul decat seful partidului, Florin Citu.

- Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a comentat plastic demersul partidului sau de a forma singur guvernul desi nu are sustinere in Parlament. ”Cei 300 de la Sparta nu aveau nicio sansa in fata armatei lui Xerxes, dar faptul ca ei au stat acolo in trecatoare si au murit luptand pentru cetatea lor a facut…

- Dacian Cioloș va merge luni in Parlament sa prezinte programul de guvernare USR și lista de miniștri pentru care va cere votul de investitura, anunța USR vineri, intr-un comunicat. Negocierile cu PNL și UDMR au eșuat inainte de a incepe, dupa ce liderii celor doua formațiuni, Florin Cițu și Kelemen…

- Florin Cițu, președintele PNL și premierul demis prin moțiune, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca responsabilitatea formarii unui nou Guvern ii revine USR PLUS. Totodata, Cițu a spus ca USR ar trebui sa caute sprijin la PSD și AUR, celelalte doua partide care au votat moțiunea de cenzura…

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a anunțat marți seara ca daca in urma intalnirii de miercuri dintre liderii partidelor care au facut parte din coaliția guvernamentala nu se vor deschide negocierile, USR va propune un Cabinet propriu, relateaza Agerpres . „Depinde ce se va intampla in dialogul presedintilor…

- Dan Barna a declarat ca USR PLUS va merge la consultarile de la Cotroceni cu responsabilitate si are si o alternativa de premier in persoana lui Dacian Ciolos. El a mai spus ca toate alternativele sunt pe masa pentru a rezolva aceasta criza politica mai repede si a subliniat ca nu se pune nicio secunda…

- Dezbaterile electorale din PNL și USR PLUS au aruncat Romania in aer. Coaliția guvernamentala s-a rupt dupa ce USR PLUS l-a acuzat pe premierul Florin Cițu, candidat la șefia PNL, ca aproba Programul Anghel Saligny (PNDL 3) pentru a cumpara cu bani public primarii PNL și astfel aceștia in Congresul…