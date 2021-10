Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, vicepresedintele USR PLUS, a declarat ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare. Acesta a spus intr-o declarație de presa, potrivit Agerpres: „Este o decizie clara, propunerea…

- Vicepresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare.

- Vicepresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, în cazul în care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare."E o decizie clara, propunerea de premier…

- „Aceasta coaliție poate sa mearga mai departe și are resursele sa scoata Romania din criza cu alt premier”, a anunțat Dan Barna, marți, inainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu.Intrebat daca a avut discuții cu fostul lider PNL Ludovic Orban despre refacerea coaliției,…

- USRPLUS e gata sa propuna un premier daca trece moțiunea de cenzura Dan Barna. Foto: gov.ro. Vicepresedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat marti, 5 octombrie, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, în cazul în care va trece motiunea de cenzura,…

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a declarat marți, inaintea moțiunii de cenzura, ca moțiunea de cenzura a PSD este „ o moțiune de cenzura de care Romania are nevoie”. Daca moțiunea trece, USR va merge la consultari cu propunerea Dacian Cioloș-premier.

- Ședința coaliției de guvernare s-a incheiat rapid, in circa o ora, timp in care ambele tabere, PNL și USR Plus, și-au susținut pozițiile anterioare. Practic, nu a fost vorba de nicio negociere. Urmeaza moțiunea. Copresedintele USR PLUS Dan Barna a precizat vineri ca, in cadrul negocierilor din coalitia…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…