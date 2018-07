Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, marti, ca in iulie Comisia de la Venetia va publica un raport preliminar pe legile Justitiei, urmand ca in octombrie sa publice raportul definitiv, dupa ce membrii Comisiei pentru legile Justitiei s-au intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia.

- "Am o mare satisfactie, impreuna cu colegii mei, ca am reusit concretizarea acestui demers, ca urmare a unei intiative pe care PNL a avut-o, initiativa care, din pacate, desi trebuia sa apartina majoritatii parlamentare, Parlamentului, ministrului Justitiei, ne-a fost refuzata in mod constant. De…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu se va intalni cu membri Comisiei de la Veneția care și-au anunțat deja vizita in Romania, dar este de parere ca verdictul acestora va fi unul pozitiv.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca demersul presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia pe legile Justitiei confirma ca aceste acte normative sunt ''toxice'', mentionand ca spera ca, astfel, sa fie blocata destructurarea Justitiei si…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, afirma ca ii felicita pe cei de la PNL pentru sesizarea Comisiei de la Venetia prin intermediul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la modificarile legilor justitiei initiate de majoritatea PSD-ALDE. "In sfarsit sunam un prieten: Comisia de la…