Barna: Coaliţia a agreat crearea unui grup de lucru privind reforma statului Vicepremierul Dan Barna a anuntat luni ca formarea unui grup de lucru privind reforma statului a fost convenita la nivelul coalitiei, acesta avand rolul de a se asigura ca reformele din programul de guvernare devin initiative legislative.



"Discutaseram anterior si am agreat acum in coalitie: crearea unui grup de lucru privind reforma statului, din care vor face parte liderii de partid si cativa specialisti, tocmai pentru a ne asigura ca prevederile legate de reforme din programul de guvernare devin initiative, pentru ca in aceasta tumultoasa viata politica, sa spun asa, vrem sa ne… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

