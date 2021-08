Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record incheie saptamana la Iasi. Ieri, 25 de noi cazuri de infectie cu SARS COV 2 , cel mai mare numar din ultimele sapte zile. Directia de Sanatate Publica a anuntat ca in ultimele 24 de ore nu s-au depistat tulpini Delta la persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. Dintre cazurile confirmate…

- Romania sprijina autoritatile tunisiene in combaterea efectelor generate de virusul SARS-CoV-2 si trimite, luni, cu o aeronava, 180.000 de doze de vaccin produs de compania Astra Zeneca, teste antigen si materiale sanitare. De asemenea, medici si asistenti vor avea o misiune de 21 de zile pentru sprijinirea…

- Luiza Radulescu Pintilie Intr-un timp in care se dovedeste a fi cu mult, mult mai usor sa vedem ceea ce ne desparte decat ceea ce ne-ar putea aduce laolalta, continui sa cred ca arta are in ea forta de a apropia, de a zidi punti catre ceilalti, de a face privirile sa se uite in aceeasi directie si inimile…

- La propunerea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta, ordonanta de urgenta care plafoneaza numarul de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti in regim…

- Numarul imbolnavirilor de COVID-19 a scazut semnificativ in ultimele saptamani, in județul Brașov, iar in spitale activitatea revine la normal. Astfel, și Spitalul Municipal Sacele iși reia activitatea obișnuita, de la 1 iulie. Avand in vedere prevederile OMS nr. 434/2021 cu modificarile și completarile…

- Consiliul Județean Cluj a recepționat 50 de noi echipamente medicale de inalta tehnologie, care au fost deja livrate Spitalului de Copii, unitate sanitara aflata in subordine. Este vorba... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, 16 iunie, este prima zi dupa un an și trei luni de pandemie in care nu s-a raportat nici un caz de infectare covid in județul Neamț, potrivit datelor oficiale. Este și prima zi de reintoarcere la activitatea normala la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Activitate medicala care este…

- Sediul Institutului „Marius Nasta“ din Strada „Viilor“ are patru pavilioane dedicate pacientilor adulti. De luna aceasta, unitatea sanitara a intrat intr-un proces de reogranizare. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 551, ediția print „Pavilionul 1 – pentru pacientul pneumologic si pacientul…