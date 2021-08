O bariera plutitoare pentru colectarea deseurilor a fost amplasata, joi, pe raul Olt de catre reprezentantii Fundatiei Comunitare Covasna si Asociatiei Mai Mult Verde, in cadrul campaniei de ecologizare „Oltul cu apele curate”. Potrivit specialistilor, bariera in lungime de 16 metri, montata la confluenta raului Olt cu paraul Debren in municipiul Sfantu Gheorghe, va stopa […] Articolul Bariera plutitoare pentru colectarea deseurilor, amplasata pe raul Olt apare prima data in Mesagerul de Covasna .