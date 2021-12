Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata din grupele Champions League, Barcelona pregatește schimbari importante la nivelul echipei, iar in atenția catalanilor sunt 3 jucatori de la Chelsea: Azpilicueta, Rudiger și Pulisic. Xavi vrea sa schimbe fața Barcelonei și pregatește strategia de transferuri impreuna cu președintele Joan Laporta.…

- Antrenorul Xavi Hernandez si-ar fi dat acordul pentru ca fundasul Daniel Alves sa revina la FC Barcelona. Fundasul de 38 de ani este liber de contract. Dupa Xavi, o fosta glorie ar fi pe cale sa se angajeze cu clubul catalan: Daniel Alves, potrivit site-ului cotidianului catalan Sport. La 38 de ani,…

- Cluburile de fotbal din spatele Superligii Europene vor acuza organele de conducere din fotbal ca incalca regulile UE privind competivitatea, in timp ce incearca sa demonteze un „monopol” despre care sustin ca blocheaza crearea de competitii rivale. Real Madrid, FC Barcelona si Juventus, cele…

- Karim Benzema (33 de ani), atacantul lui Real Madrid, este extrem de motivat inainte de El Clasico. Francezul știe ca o evoluție excelenta in meciul cu Barcelona i-ar spori șansele de a caștiga Balonul de Aur, cea mai importanta distincție individuala acordata fotbaliștilor. Barcelona - Real Madrid…

- Zece meciuri importante se joaca in aceasta runda in intreaga Europa, incepand de maine cu Dinamo - Rapid, continuand duminica, maximum cu „El Clasico” Barcelona - Real și Derby d'Italia Inter - Juventus, și incheind luni, cu Beșiktaș - Galatasaray Aceasta este runda derby-urilor, a meciurilor importante,…

- Sepsi Sfantu Gheorghe s-a despartit de antrenorul Leo Grozavu, a anuntat patronul clubului covasnean, Laszlo Dioszegi, pe Facebook. El a anuntat ca echipa va fi pregatita pentru moment de secunzii Robert Ilyes si Laszlo Kulcsar. Echipa Sepsi ocupa dupa zece etape locul XII, cu noua puncte, sub pretentiile…

- Dueluri din UEFA Champions League vor putea fi urmarite, saptamana aceasta, pe programele Look Sport. Cea mai asteptata este intalnire este "Batalia Miliardarilor", PSG - Manchester City (marti, ora 22:00, pe Look Sport+). Simeone merge in "Casa Diavolului", pentru AC Milan - Atletico Madrid…

- Real Madrid, Barcelona și Juventus nu au renunțat în niciun moment la proiectul Super Ligii la fotbal, iar UEFA a anunțat inițial masuri dintre cele mai dure pentru cele trei mari cluburi europene. Gruparile au fost amenințate inițial cu excluderea din Europa fotbalistica, dar acest lucru…