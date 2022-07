Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal s-a ințeles cu Manchester City pentru transferul lui Gabriel Jesus (25 de ani), atacantul brazilian. „Tunarii” vor plati 52 de milioane de euro in schimbul lui Jesus, anunța Fabrizio Romano, jurnalistul specializat in transferuri. Brazilianul ar fi al doilea transfer al verii pentru Arsenal,…

- Liverpool il vinde pe japonezul Takumi Minamino (27 de ani) la AS Monaco. Jucatorul de atac parasește Premier League la doi ani și jumatate dupa ce a semnat cu „cormoranii”. Liverpool și AS Monaco au batut palma in privința transferului japonezului Takumi Minamino. Monegascii platesc 15 milioane de…

- Bayern Munchen s-a ințeles cu Sadio Mane (29 de ani), atacantul lui Liverpool, pentru un transfer in aceasta vara. Campioana Germaniei așteapta acum raspunsul lui Liverpool la a doua oferta, dupa ce prima, de 25 de milioane de euro, a fost refuzata. Bayern Munchen s-a ințeles cu Mane Potrivit lui Fabrizio…

- Paul Pogba (29 de ani) va primi 4,5 milioane de euro din partea lui Manchester United pentru cei 6 petrecuți pe Old Trafford plus 1,3 milioane salariul pe iunie. De la 1 iulie francezul poate semna cu orice echipa. Paul Pogba pleaca liber de contract de la Manchester United, așa cum a anunțat de-acum…

- Barcelona ar avea un acord cu Valencia pentru achiziționarea mijlocașului central Carlos Soler (25 de ani). „Cheia” mutarii este reprezentata de vanzarea lui Frenkie de Jong (24), in schimbul caruia catalanii spera sa obțina in jur de 70 de milioane de euro. Barcelona este la un pas de a-l aduce pe…

- FC Barcelona e decisa sa-l aduca pe Robert Lewandowski, de la Bayern. Clubul are datorii imense, de 1,3 miliarde de euro, dar sponsori potenți și dispuși sa finanțeze intregul pachet, cifrat la 100 de milioane de euro! Bayern, la randu-i, nu vrea sa-i dea drumul golgheterului sau decat daca gasește…

- Manchester United și-a anunțat joi noul antrenor, pe olandezul Erik ten Hag. Tehnicianul lui Ajax va sosi pe Old Trafford in vara, iar unul dintre jucatorii pe care vrea sa ii transfere este Frenkie de Jong (24 de ani), mijlocașul Barcelonei. Potrivit Sport.es, ten Hag l-a pus pe Frenkie in capul listei…

- Paul Pogba (29 de ani) se afla in atenția mai multor cluburi uriașe din Europa, avand in vedere ca actualul sau contract cu Manchester United expira la finalul sezonului, informeaza Noi.md cu referire la jurnal.md. Una dintre formațiile care lupta pentru semnatura șesarului de pe Old Trafford este PSG.…