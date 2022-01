Barcelona, învinsă fără drept de apel de FC Covid19 Echipa FC Barcelona, afectata de accidentari si de covid-19, se va prezenta la meciul din aceasta seara cu Mallorca, din LaLiga, cu mai multi jucatori foarte tineri. Samuel Umtiti si Clement Lenglet revin in lot, noteaza L’Equipe. Tehnicianul Xavi afirma sambata ca partida ar trebui amanata. “Este ridicol ca trebuie sa jucam. Si Mallorca are multi jucatori absenti din cauza coronavirusului”. De la FC Barcelona, au fost testati pozitiv cu coronavirus Ousmane Dembele, Gavi, Dani Alves, Jordi Alba, Sergino Dest, Philippe Coutinho si Ez Abde. In plus, echipa catalana ii are accidentati pe Memphis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

