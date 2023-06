Legumicultura pare sa constituie un domeniu important pentru noul șef de la Agricultura, Florin Barbu, care continua programele fostului ministru Petre Daea și readuce in prim-plan proiecte precum inființarea centrelor regionale de colectare a fructelor și legumelor, kitul pentru incalzirea serelor și solariilor sau Casa de Comerț Agroalimentar Unirea. Ministrul le promite legumicultorilor ca, in acest an, cel mai probabil in luna septembrie, vor putea sa acceseze fonduri nerambursabile de 70.000 euro pentru incalzirea serelor și solariilor in care se cultiva legume. Banii provin din Planul Național…