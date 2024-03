Stiri pe aceeasi tema

- Regina Camilla (76 de ani) a Marii Britanii a primit cadou o papușa Barbie și a glumit spunand ca jucaria o face sa arate cu 50 de ani mai tanara. Ea a primit acest dar unicat in semn de recunoștința pentru activitatea sa ca președinte al Fundației Women Of The World (WOW), relateaza News.ro. Papușa…

- Regina Camilla a Marii Britanii a primit propria papusa Barbie in semn de recunoastere a activitatii sale de sustinere a a organizatiei Women Of The World (WOW) Foundation și a glumit ca jucaria o face sa arate cu 50 de ani mai tanara, potrivit SkyNews.

- Jessica Alves este barbatul care și-a dorit cu orice preț sa fie o femeie. Apariția sa este una care amintește de papușile barbie, mai degraba, mai ales ca in trecut Rodrigo, pe numele sau real, a trecut prin mai multe operații care l-au ajutat sa devina

- Diana Dumitrescu are o viața frumoasa alaturi de soțul ei, Alin Boroi, și fiul lor, Carol. Chiar daca nu mai are formele de invidiat de odinioara, actrița este mulțumita ca este sanatoasa. Nu ascunde faptul ca iși dorește sa mai slabeasca și nu a avut și nici nu are vreo problema legata de varsta, preferand…

- Timp de un deceniu, Pamela Roussos Ratiu a fost soția celebrului cantareț Demis Roussos, care a murit pe 25 ianuarie 2015, rapus de cancer la 68 de ani. Pamela locuiește de mai mulți ani in Rominia, fiind soția fiului politicianului Ion Rațiu, Indrei.

- Cine este tanarul din imagine. In fotografia prezentata era un tanar care nici nu visa ca va avea parte de un asemenea succes, dar acum este un barbat in toata firea, implinit, care a cucerit toata Romania. Puțin il recunosc, s-a schimbat mult intre timp. Cine este tanarul din fotografie Timpul trece…

- In noaptea de duminica spre luni, s-a desfasurat cea de-a 81-a editie a Globurilor de Aur. Drama Oppenheimer a obținut patru premii, in timp de Barbie a luat doua trofee, unul fiind premiul la o noua categorie: pentru succes de box-office. „Succession” a cucerit patru premii Serialul HBO „Succession”…

- O fata de 13 ani din Australia și-a intocmit o lista de dorințe de Craciun care a lasat oamenii „fara cuvinte”, valoarea totala insumand cateva mii de lire. Lista, care cuprinde 43 de articole de la produse de lux precum Dior și Skims pana la tehnologie de varf, a revoltat parinții, iar reacțiile pe…