- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut primele declarații, dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca, incepand de luni, toți elevii din Romania vor intra in vacanța, timp de doua saptamani. Vor fi sau nu recuperate cele doua saptamani de vacanța pentru elevi?! Iata…

- In ciuda tsunamiului de noi infectari COVID ministrul Educației opteaza pentru școala cu prezența fizica: „Invatamantul online nu este o solutie” In ciuda tsunamiului de noi infectari COVID ministrul Educației opteaza pentru școala cu prezența fizica: „Invatamantul online nu este o solutie” Elevii din…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca media infectarilor in școala este mai mica decat media naționala. Și ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut ușor in aceasta saptamana. Motiv pentru care trecerea in online nu se justifica in toata cazurile, spune ministrul.…

- S. Cimpeanu: Decizia de a trece in online apartine fiecarei scoli Ministrul demis al educatiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat astazi ca decizia de a trece în online apartine conducerii fiecarei scoli în parte. Exista doua reguli de baza referitoare…

- Cațiva elevi ai unei școli din Ramnicu Sarat au inceput un altfel de an școlar. Reforma in invațamant incepe cu experimente aplicate in șase școli din Romania. 23 de copii, toți elevi in clasa a cincea, vor invața intr-un proiect pilot cu cateva modificari. De exemplu, evaluarea se va face de acum doar…

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Catalin Drula, „Plec astazi de la un minister la care am muncit zi și noapte cu pasiune pentru infrastructura Romaniei. Plec din cauza unui premier iresponsabil și incapabil sa ințeleaga ce inseamna conducerea unui Guvern, un premier despre care am…

- Cheltuielile generate de inceperea anului școlar sunt in creștere cu 16% anul acesta fața de 2020, urmand sa se ridice la aproximativ 32,5 miliarde de dolari, iar instrumentele digitale inlocuiesc rechizitele școlare tradiționale, astfel incat vanzarile de produse bazate pe tehnologie destinate elevilor…