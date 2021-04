Stiri pe aceeasi tema

- „Cand nu știi sa-l incatușezi ce faci? Acționezi haotic. Intervențiile astea sunt numai din cauza nepregatirii polițiștilor”, a declarat Iulian Surugiu, președinte de onoare al Sindicatului Agentilor de Politie, comentand pentru Libertatea, imaginile de vineri de la Pitești, acolo unde un barbat de…

- Ministerul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca a fost deschisa o ancheta in cazul de la Pitesti, unde un barbat si-a pierdut viata dupa ce a facut stop cardio-respirator in timp ce era evacuat de pe o terasa, in timpul unui incendiu, el precizand ca se va face urgent lumina in acel caz…

- O noua victima a abuzurilor polițiștilor de la Secția 16 din București ii acuza pe agenți de comportament abuziv și violența. Noile informații vin dupa ce și al doilea barbat batut de oamenii legii in vara anului trecut, pe un camp de la periferia Capitalei, a murit și a fost inmormantat chiar astazi.

- Unul din cele mai mari scandaluri din Romania implica polițiștii de la Secția 16 Poliție din Capitala. Dosarul, aflat acum pe masa procurorilor, scoate la iveala noi victime ale polițiștilor batauși. Dezvaluirile a fost facute de avocatul Adrian Cuculis, și sunt la fel de dramatice. Noi dezvaluiri in…

- Un tanar politist, a murit pe loc la impactul cu un taxi, in timp ce se afla pe motocicleta. Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa fara succes. Tanarul politist era in timpul liber. Un tanar polițist, agent sef principal de politie din Pitești, a murit pe loc dupa impactul cu un Taxi. Impactul…

- Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit duminica, 14 februarie, dupa ce i s-a facut rau intr-un tramvai de pe linia 21, care circula in zona Pieței Obor din București.Poliția a cerut calatorilor sa elibereze mijlocul de transport in comun, iar la fața locului au venit oameni costumați in combinezoane…

- Subprefectul de Timis, Elena Popa, diagnosticata cu COVID-19, a murit duminica, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara. ”Cu adanc regret, colectivul Institutiei Prefectului Judetul Timis anunta decesul subprefectului Elena Popa. Transmitem sincere condoleante…