- Un barbat care a violat o minora a trebuit sa fie eliberat de polițiști pentru ca judecatorul a intarziat la munca și a expirat mandatul de reținere pe 24 de ore.Paul Moldovan ”Mucea” a violat o fata din Cașeiu și a fost reținut rapid de polițiști, in dimineața zilei de miercuri. El a fost dus joi,…

- Peste o suta de accidente in munca au fost inregistrate in Cluj doar in primele noua luni de anul trecut, printre cele mai ridicate valori din Romania. E vorba mai exact de 110 persoane accidentate la locul de munca, adica 3,4% din totalul inregistrat in Romania in intervalul menționat. Cele mai multe…

- „In momentul in care incepi o treaba, nu poți sa spui ca nu știi ce e acolo, daca nu știa de ce n-a spus: ba, nu ințeleg asta. Cine l-a susținut? Pe Nastase la EADS? Pai acolo Nastase are o contribuție mai mica de a scoate americanii pentru ca atunci cand s-a dus la guvern la ședința de guvern, avea…

- Poliția Capitalei a anunțat marți, 17 ianuarie, ca „un barbat, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare” a fost gasit in Italia. Potrivit surselor Libertatea, este vorba despre Dani Balint, fiul lui Sile Camataru, dat in urmarire in primavara anului trecut, in dosarul in…

- „Ca raspuns la sprijinul Guvernului Romaniei, Guvernul Republicii Coreea a gasit de cuviinta sa ne sprijine in dezvoltarea sistemului de sanatate publica din Romania. (...) E o donatie foarte complexa din punctul de vedere al continutului. Sunt echipamente pentru Institutul National de Sanatate Publica…

- Președintele Curții de Apel Alba Iulia, judecatorul Gheorghe Odagiu, ales membru al CSM. Mandatul are o durata de șase ani Președintele Curții de Apel Alba Iulia, judecatorul Gheorghe – Liviu Odagiu a fost ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Hotararea privind validarea magistratului,…

- Potrivit unui sondaj efectuat de cetațenii straini, in topul 10 al celor mai bune universitați intra patru universitați din București, trei din Cluj și cate una din Iași, Timișoara și Brașov.